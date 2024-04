Benefizaktion für Bedürftige Ehrenamtliche laden zum „Gedeckten Tisch“ in die Potsdamer Nikolaikirche

Warme Speisen, frisches Obst, heißer Kaffee und frisch gebackene Kuchen zum symbolischen Preis für einen Euro pro Person: Das bietet die diakonische Benefizaktion „Gedeckter Tisch“, die am Sonntag, dem 21. April, in der Potsdamer Nikolaikirche stattfindet.

Bereits zum zehnten Mal sind bedürftige Menschen, kinderreiche Familien, Geflüchtete und Einsame dazu eingeladen, an einer festlich gedeckten, langen Tafel in der Kirche Platz zu nehmen. Der „Gedeckte Tisch“ solle für Solidarität, Gastfreundschaft und Zusammenhalt stehen, so die Organisatoren der Gemeinde. Es solle eine „Atmosphäre des Miteinanders“ und der Herzlichkeit geschaffen werden. Auch ein Kulturprogramm für Kinder und Erwachsene ist geplant sowie Aktionen für Kinder und Familien.

Der „Gedeckte Tisch“ wird von ehrenamtlichen Helfenden organisiert. Wie es in einem aktuellen Beitrag im Internet bei „Churchdesk“ heißt, werden noch Helferinnen und Helfer gesucht. Willkommen sei jeder Beitrag von Ehrenamtlichen, sei es beim Auf- und Abbau, bei der Essensvorbereitung, im Ausschank, der Technik, bei der Gästebetreuung oder beim Kinderprogramm. Am Veranstaltungstag selbst sind Früh- und Spätschichten von 9 bis 21 Uhr eingeteilt, am Folgetag muss abgebaut werden.

Initiiert hatte den „Gedeckten Tisch“ einst die Potsdamer Zahnärtzin Ariane Zibell. Sie sagt, die Veranstaltung sei als „festliche Ergänzung“ zu der täglichen Arbeit zahlreicher sozialer Einrichtungen in der Stadt wie der Potsdamer Tafel und der Suppenküche zu sehen.

Interessierte können sich unter forms.churchdesk.com/f/f49k2Ma638 oder unter Tel.: (0331) 270 86 02 als Helferinnen und Helfer anmelden.