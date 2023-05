Besonderes Messsystem Künstliche Intelligenz bei der Müllabfuhr

Die Potsdamer Müllabfuhr setzt ab sofort auf die Vorteile Künstlicher Intelligenz (KI). Das hat die Stadtwerke-Tochter Stadtentsorgung (Step) bekannt gegeben. Konkret soll ein KI-gestütztes Messsystem an fünf Kehrmaschinen für mehr Sauberkeit sorgen. Das funktioniert so: Die Kameras erfassen, an welchen Müllflecken sie vorbeifahren und ob es sich zum Beispiel um Papier oder Glasscherben handelt.

So können sich laut Step „passgenaue Reinigungsstrategien“ für die verschiedenen Stadtbereiche erstellen lassen - ohne größeren Mehraufwand. „So kann etwa der Reinigungsturnus für besonders schmutzige Hotspots erhöht und der für sehr saubere Straßenzüge reduziert werden“, sagte ein Step-Sprecher.

Das aus der Schweiz stammende System hat den Namen Cortexia und wurde bereits einige Monate an einer einzelnen Kehrmaschine getestet. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sagte, Potsdam werde so eine Vorreiterrolle in der smarten Stadtreinigung übernehmen. Seine Verwaltung hatte im Februar noch auf Anfrage erklärt, die Anwendung zum Beispiel der KI Chat-GBT sei „aktuell nicht geplant“.