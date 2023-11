„Blauer Lichterglanz“ in Brandenburger Straße Bauarbeiten werden für Potsdamer Weihnachtsmarkt unterbrochen

Ein Weihnachtsmarktbummel in der Innenstadt ohne störenden Baulärm: Darauf dürfen sich die Potsdamerinnen und Potsdamer freuen. Während des „Blauen Lichterglanzes“ (27. November bis 29. Dezember) ruhen die Bauarbeiten in der Brandenburger Straße. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Demnach werden die Arbeiten nicht vor dem 8. Januar 2024 wieder aufgenommen.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Brandenburger Straße wird seit Sommer 2022 saniert. Der erste Bauabschnitt soll bis August fertiggestellt werden. Auf dem „Blauen Lichterglanz“ gibt es entlang der Brandenburger Straße zwischen Bassinplatz und Luisenplatz 140 Stände, zudem eine Märchenbühne und ein Riesenrad.