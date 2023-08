Brandenburger Tierheime brauchen mehr Platz Geschlossener Standort in Wiesenburg muss wieder öffnen

Die Tierschutzvereine Tiere und Tierisch Belzig haben ihre Kapazitätsgrenze überschritten und müssen den Standort Wiesenburg wiedereröffnen. Das teilte Tiere e. V. vergangenen Mittwoch mit. Die beiden Brandenburger Vereine hatten Anfang des Jahres verkündet, ihre Kräfte zu bündeln, um gemeinsam die derzeitig schwierige Lage für Tierheime zu bewältigen. Der Standort Wiesenburg wurde dafür geschlossen.

Beide Vereine kümmerten sich fortan gemeinsam in Bad Belzig um die Tiere. Diesen Schritt nun rückgängig zu machen, sei laut Tiere e. V. vor allem eine Gewissensentscheidung gewesen. „Wiesenburg jetzt nicht wieder zu öffnen, hieße, dass wir Tiere, insbesondere Kitten, ablehnen müssten, deren Überlebenschance dann nur gering sind“, sagt Gordon Ebeling, Tierarzt und Mitglied des Geltower Tierschutzvereins.

Die schwierige Lage betreffe unter Umständen auch Tiere aus Potsdam, erklärt Anna Matushek, Pressesprecherin des Tierschutzvereins. Da die Landeshauptstadt kein eigenes Tierheim mehr hat, werden Fundtiere von Tiere e. V. in Kooperation mit der Tierrettung Potsdam und Tierisch Belzig am Standort Belzig betreut. „Wiesenburg wird jedoch als Backup für diesen Standort zur Verfügung stehen und in Überlastungsfällen auch Potsdamer Fundtiere aufnehmen können“, sagt Matushek.

Brandbrief der Tierschützer Am 23. Juli hat eine große Zahl deutscher Tierheime und Tierschützer einen Brandbrief an den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung Ariane Kari verfasst. Darin fordern sie unter anderem: Die Eindämmung und Überwachung des Welpen- und Hundehandels, insbesondere im Internet

Einen Hundeführerschein

Die Stärkung der Städte und Kommunen, um Tierschutz besser umsetzen zu können

Tierisch Belzig und Tiere e. V. werden jedoch keine getrennten Wege gehen. Das gemeinsame Tierheimprojekt laufe „aus Tierschutzperspektive gut“, sagt Matushek. Die Region benötige dringend ein Tierschutzzentrum, das nicht nur bei Notfällen reagieren, sondern auch präventiv arbeiten könne. Beide Vereine planen, ihre Arbeit am Standort Bad Belzig auszubauen.

„Es geht aktuell ja nicht nur uns so“, erklärt Tiere e.V. auf PNN-Anfrage. „Nicht umsonst haben sich die Tierheime deutschlandweit zusammen geschlossen und einen Brandbrief verfasst“. Es gebe von Jahr zu Jahr immer mehr Hunde mit Problemverhalten. Der Haustierboom während der Coronapandemie habe das Ganze beschleunigt. Man fordere schon seit Jahren schärfere Auflagen für Tierbesitzer, vor allem im Bereich der Sachkunde.

Da das Potsdamer Tierheim Ende 2007 aufgrund des maroden Gebäudes geschlossen werden musste, ist auch die Landeshauptstadt von der prekären Situation der brandenburgischen Tierschutzvereine betroffen. Verschiedenen Tierschutzverein versuchen seit der Schließung, neue Räumlichkeiten zu finden und so ein neues Tierheim eröffnen zu können - bislang ohne Erfolg.