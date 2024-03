Bürgerversammlung in Potsdam Protest gegen geplante Asylunterkunft im Kirchsteigfeld

762 Geflüchtete soll Potsdam laut Aufnahmesoll 2024 aufnehmen – 60 von ihnen sollen in einer neuen Gemeinschaftsunterkunft in der Eleonore-Prochaska-Straße unterkommen. In der mit 200 Anwohnern voll besetzten Versöhnungskirche stellte die Verwaltung am Donnerstagabend, mehrfach unterbrochen durch erregte Zwischenrufe, den Stand der Planung vor.