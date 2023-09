Cleanup Day Die Stadt vom Müll befreien

Um Straßen und Plätze, Parks und Ufer von Müll zu befreien, finden am Samstag (16.9.) in ganz Potsdam Aufräumaktionen statt. Anlass ist der World Cleanup Day. Zu zehn Touren rufen unter anderem die Landeshauptstadt, die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) und der Hochschulsport der Uni Potsdam auf. Die Routen starten um 12 Uhr beispielsweise am Bassinplatz, am Luisenplatz, am Jägertor oder an der Feuerwehr, Mülltüten und weitere Ausrüstung wird gestellt.

Das Besondere: Die Routen verlaufen nicht nur an Land, sondern teils auch auf dem Wasser, sodass auch paddelnd gesammelt werden kann. Müll in Straßen und Parks, so Julia Seiffert vom Projekt „Feel Good Campus“ der Universität Potsdam laut Mitteilung, führe „nicht nur zu einem unschönen Stadtbild, es hat auch direkten Einfluss auf Natur, Tiere und unsere Gesundheit“. Endpunkt aller Routen ist gegen 15 Uhr die ILB am Hauptbahnhof, dort soll es Musik, einen Zauberer und Verpflegung geben. Die Anmeldung ist unter buchung.hochschulsport-potsdam.de möglich.

Aktionen von Vereinen

Zusätzlich organisieren Vereine und lokale Initiativen Putzaktionen in ihren Vierteln. Viele von ihnen richten sich an die Mitglieder oder Mitarbeiter, etwa Aktionen des Go:In im Science Park in Golm, der Neuen Grundschule am Stern oder der Health and Medical University Potsdam. Doch manche sind auch öffentlich. So startet die Initiative Kirchsteigfeld um 10 Uhr vor dem Stadtteilladen in der Anni-von-Gottberg-Straße 14 und lädt Anwohner und Interessierte ein, gemeinsam den Stadtteil aufzuräumen. Auch die Grundschule im Kirchsteigfeld beteiligt sich. Im Anschluss gibt es für die Sammler Würstchen und Eis.