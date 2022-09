Corona-Lage in Potsdam Inzidenz wieder über 400

Erstmals seit Anfang August liegt die Corona-Inzidenz in Potsdam wieder über der Schwelle von 400. Das Brandenburger Gesundheitsministerium meldete am Dienstag 410 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Zuletzt hatten sich die Werte zwischen 300 und 350 bewegt. Im Landesvergleich verzeichnet Potsdam damit den dritthöchsten Wert nach Frankfurt (Oder) und Spree-Neiße.

In der Landeshauptstadt wurden am Dienstag 242 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Zu den Corona-Fällen, die in diesen Tagen erfasst werden, dürfte auch die Infektion des Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) zählen. Der Kanzler mit Wohnsitz in Potsdam war am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wer noch auf der Suche nach einem Impftermin mit dem Omikron-Impfstoff ist, kann ab der kommenden Woche auch in die kommunale Impfstelle in der Jägerallee gehen. Dort wird dann laut Homepage der Stadt auch das spezialisierte BA.4/BA.5-Biontech-Vakzin sowie der Totimpfstoff Valneva verimpft.

Zur Startseite