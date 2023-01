Cyber-Krise in Potsdam Stadt erhält Unterstützung aus digitalem Katastrophengebiet

Die Stadtverwaltung kann nach einem offenbar verhinderten Cyber-Angriff noch immer nicht sagen, ab wann sie schrittweise wieder zurück ins Internet gelangt. Ein entsprechender Zeitplan werde aber noch diese Woche erarbeitet, sagte Hauptamtsleiter Dieter Jetschmanegg am Dienstagabend vor den Stadtverordneten im Ausschuss für Digitalisierung: „Im Vordergrund stehen dabei Dienstleistungen für Bürger, gerade wenn Menschen von uns abhängig sind.“ Ferner wolle die Stadt zusätzliche Sicherheitssysteme nutzen, die auch im Gespräch mit anderen Behörden empfohlen worden seien, sagte er.

Es war das erste politische Gremium, das sich mit der Cyber-Krise befasste, welche zahlreiche Prozesse im Rathaus lähmt. Jetschmanegg sagte, am 29. Dezember habe man die Stadt vorsorglich vom Internet getrennt, nachdem das Landeskriminalamt (LKA) Hinweise zu einer als sehr hoch eingeschätzten Bedrohungslage gegeben habe. Details aber nannte der Verwaltungsmann nicht.

Dazu gab es Nachfragen von Robert Hirsch, dem sachkundigen Einwohner der CDU-Fraktion – der nach der Angemessenheit fragte, also ob das komplette Kappen der Leitungen des Rathauses und auch seiner kommunalen Unternehmen wirklich nötig gewesen sei. Das allerdings werde niemand der potentiellen Angreifer dem Rathaus attestieren, gab Jetschmanegg zurück.

Kreis Anhalt-Bitterfeld als warnendes Beispiel

Im schlechtesten Fall hätte ein erfolgreicher Cyber-Angriff bedeuten können, dass die Stadtverwaltung über Monate hinweg offline gehen müsse. Wenn eine Behörde wie das LKA von direkter Bedrohung spreche, dann „kann ich mich nicht nur auf übliche Firewalls verlassen“, so Jetschmanegg. Zumal man ansonsten täglich Angriffe auf die digitale Infrastruktur abwehren müsse.

Dieter Jetschmanegg ist der Dezernent für die Zentrale Verwaltung in der Landeshauptstadt. © Andreas Klaer,PNN,Tsp

Als warnendes Beispiel wurde im Ausschuss der erste digitale Katastrophenfall Deutschlands im Kreis Anhalt-Bitterfeld genannt, der von Juli 2021 bis Anfang Februar 2022 dauerte. Mehrere Server des Landkreises waren mit sogenannter Ransomware infiziert worden, die Daten verschlüsseln. Nach der Zahlung eines Lösegelds sollten diese dann wieder freigegeben werden. Der Landkreis in Sachsen-Anhalt lehnte die Geldzahlung aber ab.

Die Wiederaufbauarbeiten nach dem Angriff würden schon ein Jahr dauern, erklärte Sabine Griebsch. Teils hätten Mitarbeiter von anderen Landkreisen aus arbeiten müssen. Griebsch kämpfte im Kreis Anhalt-Bitterfeld als Technische Einsatzleiterin für den Katastrophenstab gegen die Folgen der Attacke und unterstützt nun Potsdam. Dagegen fällt der amtierende IT-Fachbereichsleiter Thomas Morgenstern-Jehia krankheitsbedingt aus.

Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) waren im Kreis Anhalt-Bitterfeld bürgernahe Dienstleistungen über 200 Tage lang nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Die Zahl solcher Angriffe sei in den vergangenen Jahren gestiegen, so das BSI.

Das IT-System in Rathaus soll analysiert werden

Schon vor drei Jahren hatte Potsdam nach einem Cyber-Angriff über Monate noch Nachwirkungen gespürt. Dezernent Jetschmanegg sagte, seit damals habe man aufgerüstet. Allerdings werde es nie gelingen, alle Angriffe proaktiv zu erkennen. Gleichwohl nehme man das aktuelle Geschehen zum Anlass, den gesamten IT-Betrieb im Rathaus auf seine Zukunftsfähigkeit zu untersuchen und wie sich Prozesse „geschickter“ organisieren lassen könnten, wie es Jetschmanegg ausdrückte.

Diese ergebnisoffene Analyse solle auch mit Blick auf die Zusammenarbeit mit den großen kommunalen Unternehmen erfolgen. Diese gingen nach den LKA-Hinweisen laut Jetschmanegg auch vom Netz. Nur die Stadtwerke sind bislang teils wieder online.

Der mit Digitalpolitik vertraute SPD-Stadtverordnete Nico Marquardt forderte angesichts der Gesamtlage, dass Bund und Land die Kommunen mit solchen Herausforderungen nicht allein lassen dürften. Das LKA müsste seine Hinweise möglichst klarer formulieren, um eine komplette Abschaltung von Systemen zu vermeiden, sagte er.

