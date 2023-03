Debatte um Sanssouci-Eintritt Potsdam zahlt noch ein Jahr an die Schlösserstiftung

Die Stadt Potsdam wird doch noch ein Jahr länger für die Parkpflege der Schlösserstiftung eine Million Euro zahlen. Diesen Kompromiss, um einen Pflichteintritt für den Park Sanssouci schon ab 2024 zu verhindern, haben die Stadtverordneten mit knapper Mehrheit von großen Teilen der rot-grün-roten Rathauskooperation und der AfD beschlossen. Es gab 22 Ja-Stimmen, 20 Stadtverordnete votierten dagegen – auch einzelne Vertreter der Linken. Die übrigen Oppositionsvertreter stimmten dagegen oder enthielten sich.

Den Kompromissvorschlag, zunächst nur ein Jahr noch zu zahlen und diese Zeit für weitere Verhandlungen mit der Schlösserstiftung zu nutzen, hatte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) gemacht. Zuvor war er mit einem Quasi-Freibrief für weitere Zahlungen in mehreren Ausschüssen gescheitert.

Vor allem die Linken hatten deutlich gemacht, dass es angesichts knapper kommunaler Kassen harte Verhandlungen mit der Stiftung geben müsse, ob diese Zahlung wirklich noch nötig sei. In dem Beschluss ist nun von Alternativen zur finanziellen Beteiligung die Rede, über die mit der Stiftung gesprochen werden müsse. Auch soll geklärt werden, wie sich die Stiftung überhaupt so einen Parkeintritt vorstellt und inwiefern dann Zugangsbeschränkungen für die Anlagen nötig sind.

Potsdams Stadtverordnete tagten am Mittwoch wieder im Havelsaal der Industrie- und Handelskammer. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Ausweitung der Bettensteuer wird geprüft

Ferner soll Schubert erneut über eine gesicherte Vertretung der Landeshauptstadt in den Stiftungsgremien sowie einen Beirat zur Beilegung von Konflikten mit Nutzern der Anlagen verhandeln – was bisher von den Eignern der Stiftung, also dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg, abgelehnt wird.

Beschlossen wurde zudem in dem Zuge der SPD-Vorschlag, dass das Rathaus eine Ausweitung der Bettensteuer auf Dienstreisen prüfen soll, um die Finanzierung zu sichern. Das hatte die Potsdamer Hotelbranche bereits abgelehnt und vor Wettbewerbsnachteilen gegenüber Berlin gewarnt. Auch soll auf SPD-Vorschlag zumindest 2024 für Studenten, Azubis und finanziell schwächere Bürger der Eintritt in den kostenpflichtigen Volkspark gratis ermöglicht werden.

Zur Startseite