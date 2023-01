Der Himmel ist zu hell für die Sterne „Licht nur, wenn es gebraucht wird“

Ein Ergebnis von „Globe at Night“ ist, dass die Lichtverschmutzung dramatisch schnell zunimmt. Was muss – zum Beispiel ganz konkret in Potsdam – geschehen, damit wir auch in Zukunft Sterne am Himmel sehen können?

Was man dagegen tun kann, ist, die Helligkeit des Himmels drastisch zu reduzieren, indem man ein paar einfache Regeln befolgt: 1. Licht nur dort, wo es gebraucht wird. 2. Licht nur dann, wenn es gebraucht wird. 3. Nur so viel Licht verwenden, wie zum Sehen notwendig ist. 4. Vermeiden Sie UV-haltiges oder sehr kaltweißes Licht. In Potsdam haben sich vor kurzem einige Anwohner in der Innenstadt mit ihrem Vermieter gestritten, weil im Hof helle Lichter installiert worden waren. Der Sinn der Beleuchtung ist es, dass sich die Menschen wohlfühlen. Wenn so etwas passiert, ist das ein Zeichen dafür, dass wir bei der Beleuchtung etwas falsch machen.

Mir ist aufgefallen, dass manche der Werbe- und Informationsschilder in Potsdam im Vergleich zu ihrer Umgebung extrem hell sind. Das lässt alles andere dunkel erscheinen. Ein Versuch, die Schilder höchstens, sagen wir, fünfmal heller als die Straße zu machen, würde also sehr helfen. Auch in Potsdam gibt es ein Beispiel für großartige und effektive Beleuchtung: die Treppe des Ernst von Bergmann Klinikums. Das ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie man effektiv beleuchten kann, und jeder, der darüber nachdenkt, eine Treppe oder einen Weg in Potsdam zu beleuchten, ist gut beraten, sich dieses Beispiel anzusehen, bevor er oder sie seine eigenen Leuchten auswählt.

Zur Person © Andreas Klaer Christopher Kyba ist Forscher am Helmholtz-Zentrum Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ). Er untersucht die Einflüsse der nächtlichen Himmels- und Wolkenanstrahlung auf die Natur. Unter globeatnight.org können eigene Beobachtungen geteilt werden.

51.351 Beobachtungen des nächtlichen Sternenhimmels haben Sie in zehn Jahren gezählt und ausgewertet. Sind das mehr als Sie erwartet haben?

Im Gegenteil, es ist zwar wunderbar, dass so viele Menschen teilgenommen haben, aber es schränkt unsere Möglichkeiten ein, kleine Gebiete zu betrachten. In dem Papier haben wir nur Europa, Nordamerika und die Welt betrachtet. Hätten wir zehn- oder 100-mal so viele Teilnehmer, könnten wir uns einzelne Länder, Staaten und vielleicht sogar Städte ansehen. Auf diese Weise könnten wir Beispiele für Orte finden, an denen die Sterne langsamer verschwinden (oder zurückkommen!), und wir könnten versuchen zu verstehen, wie sie das erreichen. Es ist durchaus vorstellbar, dass eine solche Steigerung der Beteiligung möglich ist. In den letzten zwei Jahren hat Uruguay mit nur etwa 3,4 Millionen Einwohnern jedes Jahr über 1000 Beobachtungen eingereicht.

Wie lange wird das Citizen Science Projekt noch weiterlaufen – und warum?

Ich hoffe, es wird lange laufen. Es wird vom NOIRLab der NSF und nicht vom GFZ betrieben, daher kann ich Ihnen die Antwort darauf nicht sagen. Zum Grund: Diese von Menschen durchgeführten Beobachtungen stellen eine einzigartige Datenquelle dar, um zu verfolgen, wie sich unsere Umwelt verändert, die durch Messinstrumente ergänzt, aber nicht ersetzt werden kann.

