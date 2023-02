Ein Jahr Krieg – Gedenken in Potsdam Friedensgebet und ukrainisches Essen

Das Rechenzentrum Potsdam lädt am Freitag zum ukrainischen Mittagstisch und gemeinsamen Friedensgebet. Anlass ist der Jahrestag des russischen Überfalls. Ab 12 Uhr kochen Ukrainerinnen, die von Odessa nach Potsdam geflüchtet sind, Spezialitäten aus ihrer Heimat in der Kosmoskantine. Essen gibt es auf Spendenbasis, gesammelt wird für die Ukrainehilfe. Im Jahr 2022 hat die Kosmoskantine bereits mehr als 2500 Euro für Waisenhäuser, Schulen und Krankenhäuser in der Ukraine gesammelt, wie das Rechenzentrum mitteilt. Um 18 Uhr findet dort auch das gemeinsame Friedensgebet statt.

Am Freitag wird in Potsdam auf zahlreichen Veranstaltungen dem Beginn des Ukrainekriegs gedacht: Um 16 Uhr laden evangelische und katholische Kirche zum ökumenischen Friedensgebet in die Kirche St. Peter und Paul am Bassinplatz.

Für 17 Uhr ruft die ukrainische Community aus Potsdam zur Solidaritäts-Kundgebung auf dem Alten Markt auf. Außerdem wird es in folgenden Tagen zwei Benefiz-Konzerte geben, und zwar am 26. Februar um 17 Uhr in der Nikolaikirche und am 27. Februar um 18 Uhr im Inselhotel Hermannswerder.

