Entlastung für Eltern erst einmal verschoben Preisdeckel für Schulessen und 15-Euro-Ticket in Potsdam verzögern sich

Der Preisdeckel für die Schülerspeisung und das 15-Euro-Schülerticket für den öffentlichen Nahverkehr in Potsdam müssen verschoben werden. Die Sozialprojekte können nicht wie geplant zum Beginn des neuen Schuljahrs Ende August starten. Darüber hat Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) die Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung informiert. Sein Schreiben liegt den PNN vor, zu den Fraktionen gelangte es demnach am Dienstag.