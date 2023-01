Ermittlungen in Potsdam Tätersuche nach Einbrüchen und Diebstählen

Die Polizei in Potsdam hat in den vergangenen Tagen Einbrüche und Diebstähle mit teils hohem Sachschaden gemeldet. Über den Jahreswechsel stahlen unbekannte Täter von einer Baustelle in Golm über 160 Meter Baustromkabel. Der Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich, so die Polizei.

Gemeldet wurde auch der Einbruch auf ein Firmengelände im Industriegebiet in der Nacht vom Montag zum Dienstag. Dort brachen die Täter einen Container auf und stahlen gelagerte Lkw-Reifen. Ferner zeigte der Besitzer eines in der Waldstadt geparkten Fiat am Montag den Diebstahl seines Katalysators an. Der Schaden beträgt laut Polizei 1500 Euro.

Zur Startseite