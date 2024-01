Etwas Grün für die Breite Straße in Potsdam Bäume vorm Mercure und grüner Mittelstreifen

Die vier- bis sechsspurige Breite Straße mit betoniertem Mittelstreifen soll grüner werden. Im Bauausschuss einigte sich eine Mehrheit auf den Antrag der Mini-Fraktion „Potsdam sozial gerecht“, den Streifen zwischen den Fahrbahnen aufzubrechen und zu begrünen.

Dabei hatte die Verwaltung Bedenken, wegen vieler Leitungen im Straßenraum und des Pflegeaufwands. „Das wäre wünschenswert, aber nur mit großem Aufwand möglich“, sagte Grünflächenamtsleiter Jan Lesniak. Er sprach von einem „Extremstandort“. Mehr als 50.000 Fahrzeuge passieren die Breite Straße täglich.

„Dort liegt Asphalt, wo kein Asphalt benötigt wird“, sagte Ralf Jäkel („Potsdam sozial gerecht“) über den Mittelstreifen. Mit dem Antrag solle eine „kurzfristige und pragmatische“ Verbesserung für das Stadtklima erreicht werden. Der Mittelstreifen solle dafür aufgebrochen, dann mit niedrig wurzelnden und niedrig wachsenden, trockenresistenten Pflanzen begrünt werden, schlug Jäkel vor. Die Kosten könnten über Kompenasationsabgaben für andere Bautätigkeiten finanziert werden.

Im Ausschuss gab es verschiedene Ideen zur Begrünung des zwischen 2,20 und 4,70 Meter breiten Streifens. „Entsiegeln und abwarten, was passiert. Einfach mal testen, wachsen lassen, dann wird es auch grün“, sagte Babette Reimers (SPD). Fedor Nocke (Die Partei) schlug vor, die Mittelstreifen den sich gründenden Hanfvereinen zu überlassen. Das könne auch zur „Entschleunigung“ beitragen, so Nocke.

Trotz vieler Leitungen im Untergrund der Breiten Straße habe die Verwaltung einen Standort zwischen dem Hotel Mercure und dem Lustgarten ausgemacht, an dem noch in diesem Jahr drei Großbäume gepflanzt werden sollen, kündigte Jan Lesniak an. Auch eine intensivere Begrünung vor dem Filmmuseum werde noch geprüft. Dort spiele aber auch der Denkmalschutz eine Rolle. Unter anderem die Initiative „Mitteschön“ hatte mehr Grün in der Breiten Straße und am „Mercure“ gefordert.