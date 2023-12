Feuer auf Potsdamer Baustelle Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Brandstiftung

Nach einem Brand auf einer Baustelle im Potsdamer Stadtteil Am Stern ermittelt die Polizei wegen Verdachts auf Brandstiftung. Nach Angaben der Polizeidirektion West brannte am Montagabend ein im Bau befindliches Gebäude. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer in der Steinstraße zu löschen. Um an alle Glutnester zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte die Fassade des Gebäudes öffnen.

Am Montagabend brannte es auf einer Baustelle Sm Stern. © Polizeidirektion Potsdam West

Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es auf einer Fläche von drei Quadratmetern. Wie das Gebäude in Brand geriet, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.