Sicherheit auf Potsdams Weihnachtsmarkt Transporter der Händler sollen bei Anschlag schützen

An der Friedrich-Ebert-Straße versperren zwei Transporter die Zufahrt in die Brandenburger Straße. Die Hütten Company, Betreiber des angrenzenden Glühweinstandes, hat sie dort abgestellt – als Barrikade bei einem potenziellen Angriff auf den Weihnachtsmarkt. Seit 2017, nach dem Terroranschlag an der Berliner Gedächtniskirche und einer Paketbombe in Potsdam, gehören die Transporter und Privatautos der Händlerinnen und Händler zum Sicherheitskonzept des Blauen Lichterglanz. Nachdem vor einer Woche die Terrorpläne der Jugendlichen Rasul M. aus Wittstock und Edris D. auf einen Leverkusener Weihnachtsmarkt bekannt wurden, stellt sich erneut die Frage nach der Sicherheit solcher Veranstaltungen.