Rahmenplan für Wohngebiet Am Stern Potsdamer Gestaltungsrat für kreativen Umgang mit Garagen

Potsdams Gestaltungsrat sieht in den DDR-Garagen am Stern Orte mit einer neuen, anderen Zukunft und forderte in seiner Sitzung am Freitagabend dazu auf, mit diesen bei der Rahmenplanung kreativ umzugehen. Das Konzept für Potsdams größtes Plattenbauviertel im Süden der Stadt bedachte das beratende Gremium mit viel Lob. Für den weiteren Prozess gaben die Mitglieder, die in dieser Zusammensetzung zum letzten Mal tagten, den Planern des Büros Astoc und der Verwaltung Empfehlungen mit.

So schlug Angela Mensing-de Jong vor, sich bei den Garagen ein Beispiel an Chemnitz zu nehmen. Die europäische Kulturhauptstadt 2025 habe mit dem Projekt Garagen 3000 einen kreativen Umgang mit den Höfen gefunden. „Wir wissen alle, dass dort kaum noch Autos stehen“, so Mensing-de Jong. Auch deshalb lohne es sich, diese Standorte bei der Rahmenplanung mitzudenken. Besonders bei der größten Garagenanlage, die an den Baggersee grenzt, sieht sie Potenzial. „Könnte man dort nicht kleine Infrastrukturen für den See entwickeln?“, frage die Architektin. Sie nannte etwa Umkleidekabinen oder einen Imbiss.

Dem pflichtete der Landschaftsarchitekt Till Rehwaldt bei. Er vermute, viele der Garagen würden „nur noch genutzt, um Sachen für Ebay Kleinanzeigen zu lagern“. Deshalb halte er es für wichtig, die Standorte städtebaulich neu zu denken und den Standort nördlich des Sees enger mit diesem zu verknüpfen.

Die 750 DDR-Garagen wurden zur Streitfrage

Bei den Anwohnern am Stern dürfte diese Empfehlung nicht nur auf Gegenliebe stoßen. Die 750 Garagen aus DDR-Zeiten sind längst zum Politikum geworden. Bei einem Stadtteilspaziergang zum Rahmenplan vor einigen Wochen forderten mehrere Bürger vehement den Erhalt der Standorte. Auch politisch wurde die Zukunftsfrage der Garagen immer wieder diskutiert. Der Bauausschuss stimmte kürzlich einem Antrag der Linken auf ein Moratorium für die Standorte zu, allerdings unter Kritik von Grünen und die Fraktion Mitten in Potsdam.

Neubesetzung des Gestaltungsrates Die Mitglieder des Gestaltungsrates werden für einen Zeitraum von drei Jahren berufen, es ist eine Wiederberufung möglich. Aktuell steht das Gremium vor einem großen Wechsel. Die bisherigen Vorsitzende Sophie Wolfrum, sowie die Mitglieder Angela Mensing-de Jong, Dieter Eckert und Stephan Lenzen scheiden aus, Petra Kahlfeldt verließ den Rat bereits im Januar 2022. Künftig besteht der Gestaltungsrat aus sieben statt bislang sechs Mitgliedern. Er setzt sich zusammen aus Stefanie Bremer, Matthias Haber, Annette Hafner, Silvia Malcovati, Angela Million, Till Rehwaldt und Hans van der Heijden.

Sebastian Hermann vom Planungsbüro Astoc, der den aktuellen Stand des Rahmenplans im Gestaltungsrat vorstellte, hatte den Zwiespalt zum Thema Garagen in seiner Präsentation benannt. Für manche Bewohner seien sie regelrecht unantastbar, in der Nutzung der Fläche aber „extrem ineffizient“. Er und seine Kollegen hätten vor, mit den Nutzern ins Gespräch zu kommen. Auch Erik Wolfram, Chefstadtplaner in Potsdam, will sich dem Thema schrittweise nähern. „Auch wenn dort kein Auto steht, sondern gebastelt wird, kann das eine sinnvolle Nutzung sein“, so Wolfram. Aber es gebe zu wenig Daten über die Garagen, so sei beispielsweise unklar, ob einige von ihnen leer stünden.

Till Rehwaldt betonte, es habe sich ihm nicht sofort erschlossen, warum der Stern überhaupt eine Rahmenplanung benötige. Es gehe nicht um Nachverdichtung, auch sei keine durchgängige Sanierung nötig und viele Bewohner wohnten gern in ihrem Stadtteil. Dennoch sei es sinnvoll, sagte er, denn beispielsweise viele Straßen und Wege müssten bald erneuert werden, darauf könne der Fokus liegen. In der Präsentation der Planer wurde auch deutlich, dass die Gestaltung der großen Straßen Galilei- und Newtonstraße sowie der Haltestellen ein wichtiger Teil des Konzepts sind. Diese sollen attraktiver und zugleich grüner werden, so die Leitlinie.

Insgesamt unterstützte der Gestaltungsrat die ersten Konzeptideen, die Hermann präsentierte. „Ich finde es extrem sinnvoll, ein Quartier so umfassen zu betrachten und die Bevölkerung von Anfang an mitzunehmen“, lobte die scheidende Vorsitzende des Gremiums, Sophie Wolfrum. Die Umgestaltung von Drewitz, bei der die Stadt ebenfalls ein Gesamtkonzept mit Bürgerbeteiligung erstellt hatte, habe „erstaunliche Qualitätsgewinne“ in dem Quartier hervorgebracht.