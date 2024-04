Fremdenfeindlicher Vorfall in Potsdam Ladenmitarbeiterinnen beleidigt und bedroht

Ein aggressiver 38-Jähriger soll am Montagabend in einem Potsdamer Einkaufsmarkt im Stadtteil Waldstadt II zwei Mitarbeiterinnen fremdenfeindlich beschimpft und bedroht haben. Nach Angaben von Zeugen warf er in dem Geschäft in der Straße Am Moosfenn auch mit Gegenständen um sich. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann offenbar alkoholisiert. Einen Atemalkoholtest verweigerte er.

Nachdem sich der 38-Jährige beruhigt hatte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Bedrohung in Verbindung mit Volksverhetzung.