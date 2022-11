Gegen teures Schulessen Kreiselternrat drängt auf mehr Hilfen für Familien

Der Kreiselternrat (KER) in Potsdam zeigt sich irritiert über Aussagen aus der Stadtverwaltung, die Potsdamer Eltern würden die derzeitigen Preiserhöhungen beim Schulessen im Wesentlichen mittragen. Dazu erklärte KER-Vorsitzende Annett Hagemann-Rentzsch jetzt den PNN, die Elternvertreter hätten die auf breiter Front steigenden Preise bereits behandelt. Und: „Der Unmut ist groß.“

Eine Rathaussprecherin hatte zuletzt gegenüber den PNN erklärt, eine Befragung unter Caterern habe ergeben, dass Eltern bei gleichbleibender Qualität des Essens auch Preisanpassungen mittragen würden.

Wie berichtet sind schon an mehr als 30 Schulen in Potsdam die Essenspreise erhöht worden, im Durchschnitt müssen Eltern zwischen 4,10 und 4,53 Euro zahlen. Hagemann-Retzsch sagte, zum Beispiel an der Gesamtschule am Schilfhof würden pro Portion 6,27 Euro aufgerufen, ähnlich teuer sei es an der Weidenhof-Grundschule. „Und das gerade am Schlaatz.“

Ein Problem sei auch, dass viele Eltern die von der Stadt angebotene Härtefallregelung, wonach auf Antrag die Kosten für das Essen von der Kommune übernommen werden können, nicht kennen. So komme es, dass zum Beispiel an der Schilfhof-Gesamtschule nur einige Dutzend Kinder das Mittagessen zu sich nähmen. „Familien mit drei Kindern, die nur durchschnittlich verdienen, können sich das nicht leisten.“

Von der Stadtpolitik erhoffe sie sich mehr Lösungsansätze, so die KER-Sprecherin. Denn schließlich sei es auch in den Kantinen der Universität Potsdam möglich, für die Studenten ein Mittagessen zwischen 1,90 und 3,50 Euro anzubieten. Dafür wäre allerdings viel Geld nötig: Das Rathaus hatte jüngst auf SPD-Anfrage errechnet, dass es mehr als 4,5 Millionen Euro kosten würde, wenn der Preis auf 2,90 Euro pro Portion gedeckelt würde.

