Gewaltdelikt in Babelsberg Messerstecherei mit schwerverletztem Jugendlichen

In Babelsberg ist es am Freitagnachmittag zu einem Gewaltdelikt gekommen. Laut ersten Informationen soll es zu einer Messerstecherei auf der Karl-Liebknecht-Straße unweit des Rathauses Babelsberg gekommen sein. Die Potsdamer Feuerwehr bestätigte eine Messerstecherei und sprach von einem Einsatz mit einer schwerverletzten Person, die in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Augenzeugen berichteten den PNN von Jugendlichen, die sich in der Nähe aufgehalten haben sollen. Auch als die Kriminalpolizei eingetroffen war, versammelten sich mehrere Jugendliche an einem der Autos. Unter Zeugen war die Rede von einer Messerstecherei, betroffen sein soll ein Jugendlicher – er soll schwer verletzt worden sein. Von einem Vorfall zeugten auch Kleidungsstücke, die auf der Karl-Liebknecht-Straße lagen. Ebenfalls zu sehen waren rote Flecken auf Straße und Kleidungsstücken.

Die Potsdamer Polizei wollte sich auf PNN-Nachfrage vorerst nicht zum Geschehen äußern und sammelte weiter Zeugenaussagen und Informationen.

Zur Startseite