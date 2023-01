Gewoba-Chefriege erweitert Heilmann komplettiert Geschäftsführung

Die städtische Wohnungsverwaltungsgesellschaft Gewoba, Tochter der kommunalen Bauholding Pro Potsdam, erweitert die Geschäftsführung. Seit dem 1. Januar 2023 ist Gregor Heilmann Teil der Gewoba-Führung, gemeinsam mit Jörn-Michael Westphal und Bianca Künkel, die Gewoba-Geschäftsführerin, die die Betreuung des Immobilienbestands verantwortet.

Heilmann ist seit 2014 bei der Potsdamer Gewoba und erarbeitete für das Unternehmen unter anderem die Dekarbonisierungsstrategie und koordinierte die Stadtteilentwicklung in der Gartenstadt Drewitz und das Viertel am Schlaatz. Darüber hinaus organisierte er das technische Facilitymanagement und baute für das Haus die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität auf. Der 1981 in Templin geborene Heilmann studierte an den Universitäten in Potsdam und Utrecht. (KG)

