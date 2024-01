Großeinsatz auf dem Griebnitzsee Frachter mit Containern bei Potsdam gesunken

Ein gesunkenes Schiff hat am Montagnachmittag diverse Potsdamer Einsatzkräfte in Atem gehalten. Via X, vormals Twitter, teilte die Feuerwehr gegen 16 Uhr mit, man sei unterwegs „zu auslaufenden Betriebsstoffen“ auf dem Griebnitzsee. In der Nähe von Klein Glienicke sei ein Schiff eines sogenannten Schubverbandes gesunken – das bezeichnet in der Binnenschifffahrt mehrere, teils unmotorisierte Frachtkähne, die hintereinanderfahren und von einem Schiff geschoben werden.

„Wir versuchen zusammen mit der Wasserwacht und unseren Tauchern die Einsatzstelle zu sichern und zu bergen“, hieß es weiter. Auch von möglichen Gefahren für die Umwelt war die Rede.

Gegen 18 Uhr konnte die Feuerwehr aber zumindest Entwarnung geben. So sei der gesunkene Generator des Schubschiffes mittels Schubkran des Eigners geborgen worden. „Wir haben dies mit den Tauchern vorbereitet.“ Die Menge des ausgetretenen Kraftstoffs bezeichnete die Feuerwehr als „minimal“, es sei kein Eingreifen erforderlich gewesen. Man betonte: „Keine Umweltgefahr.“

Ein Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle sagte den PNN am Abend auf Anfrage, Angaben zur Unfallursache könnten noch nicht gemacht werden. Mit dem gesunkenen Boot seien auch mehrere Aufenthaltscontainer von einer Tagesbaustelle versunken. Diese sollen in den kommenden Tagen geborgen werden. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand.