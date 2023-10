Tagesspiegel Plus Grün serviert in Potsdam : „Warum glauben manche nicht an den Klimawandel?“

Bernhard Diekmann vom Alfred-Wegener-Institut ist Teilnehmer der ersten Folge einer neuen Wissenschaftsserie in der Biosphäre. Er forscht zum Klimawandel und warnt, dass wir auf keinen Fall so weitermachen dürfen wie bisher.