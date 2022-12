Holländische Weihnachten und Advent zwischen Reben Der Königliche Weinberg öffnet zur Weinnacht

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause darf er wieder mit Schiff und Schimmel zu seinem Markt ins Holländische Viertel reisen: Der holländische Gabenbringer Sinterklaas eröffnet am Mittag des 10. Dezembers, das zweitägige Fest. Es bleibt nicht bei dem einem Vorweihnachts-Event zum 3. Adventswochenende. Ein Überblick über die Veranstaltungen.

Bereits am Freitag, 9. Dezember, öffnet in Bornstedt ein Adventsmarkt auf dem Johan-Bouman-Platz. Nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung präsentieren sich zwischen 15 und 19 Uhr Vereine und Initiativen aus dem Stadtteil und bieten Geschenkideen an. Dazu ist Adventsmusik angekündigt, auch weihnachtliche Naschereien und Glühwein sollen zu finden sein. Nicht zuletzt sind auch der Weihnachtsmann und ein Weihnachtsengel angekündigt.

Über „Gefühle nach dem Kalender“ berichtet am Freitagabend, 9. Dezember, Schauspieler Thomas Arnold auf dem Theaterschiff an der Schiffbauergasse. Heitere und tragische Weihnachtsgeschichten stehen ab 19.30 Uhr auf dem Programm zudem hat der Künstler seine ganz eigenen Texte auf altbekannte Weihnachtslieder gefunden - die natürlich auch zum Besten gegeben werden. Karten kosten 21 Euro an der Abendkasse.

Ein Hörspiel erwartet die Besucher des Urania-Planetariums in der Gutenbergstraße 71/72 am Freitag- und Samstagabend, 9. und 10. Dezember. Frei nach Charles Dickens Weihnachtsgeschichte hat der Potsdamer Christian Leonhardt „Es scrooged“ erfunden, ein Live-Hörspiel unterm Sternenhimmel, das zu einer Reise durch den Kosmos des Weihnachtsmuffels Ebenezer Scrooge einlädt. Es spielen Leonhardt mit seiner Kollegin Sophie Roeder und seinem Kollegin Thomas Drechsel. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Weinnacht auf dem Weinberg und Sinterklaas im Holländischen Viertel

Auch im Nomadenland, dem Jurtendorf im Volkspark im Bornstedter Feld, wird der Dickens-Klassiker am Samstag, 10. Dezember, zum Leben erweckt. Bevor dessen Weihnachtsgeschichte um 15 Uhr zu hören ist, gibt es bereits um 14 Uhr die Geschichte „Pippi Langstrumpf plündert den Weihnachtsbaum“ von Astrid Lindgren. Neben dem Eintritt für den Volkspark, kosten die je einstündigen Lesungen 7 Euro für Erwachsene und 5.50 Euro für Kinder.

Am Samstag, 10. Dezember, und Sonntag, 11. Dezember, laden ab 11 Uhr im Holländischen Viertel rund um die Kreuzung Mittel- und Benkertstraße holländische und einheimische Händler, Handwerker und Gastronomen zum Sinterklaas-Markt ins Holländische Viertel. Zuvor wird seine Ankunft am Potsdamer Hafen zelebriert, von dort reitet er ganz der Tradition folgend auf einem Schimmel und begleitet von Musikkapelle und Familien in das Holländische Viertel. Der Eintritt zum Sinterklaas-Fest ist frei.

Eine Premiere feiert die Weinnacht auf dem Königlichen Weinberg. Erstmals öffnet am Samstag die Anlage auf dem Klausberg an der Maulbeerallee in der Adventszeit zu einem sozialen Weihnachtsmarkt. Organisiert von der gemeinnützigen Mosaik-Berlin gGmbH und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten werden zwischen 13 und 20 Uhr kreative kunsthandwerklich gefertigte Geschenkideen von verschiedenen sozialorientierten Produzenten aus der Region angeboten - und das inmitten eines festlich illuminierten Weinbergs.

Weihnachtliche Jazzklänge ertönen am Samstag, 18 Uhr, in der Schinkelhalle am Kulturquartier Schiffbauergasse, wenn auf Einladung der Initiative Kultür die Bigband Batumi aus Georgien aufspielt. Gemeinsam mit der Sopranistin Kristina Gordadze und dem Sänger Sulkhan Devadze präsentieren die 20 Musiker aus dem Kaukasus Jazz, Swing, Bossa-Nova und weihnachtliche Stücke. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Adventsmusik genießen und Gutes tun: Das ist am Samstagabend im Nikolaisaal, Wilhelm-Staab-Straße, möglich, wenn Sinfonische Klänge zur Weihnachtszeit ertönen. Das Jugendsinfonieorchester der Städtischen Musikschule spielt unter der Leitung von Andreas Jerye gemeinsam mit Gästen des Jugendsinfonieorchesters der Musikschule aus der polnischen Partnerstadt Opole. Dazu singt das Sängerensemble „StimmtSo“ der Potsdamer Musikschule. Das Benefizkonzert findet zugunsten des Tierheims Potsdam statt. Beginn der Aufführung ist 19 Uhr, die Karten für das wohltätige Konzert, das von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse veranstaltet wird, kosten 12 Euro.

Eine ganz besondere Weihnacht feiert der Potsdamer Künstler Joe Ryan, besser bekannt als Skinny Marie. Der Sänger liebt als Dragqueen das Fest der Liebe und des Friedens, nicht zuletzt aufgrund der üppigen Dekorationen, des Glitzers und des Glanzes. Am Samstagabend interpretiert Skinny Marie ihre liebsten Weihnachtslieder der Rock- und Musicalgeschichte in ihrer eigenen Weise auf dem Theaterschiff an der Schiffbauergasse. Die Show „It’s a drag christmas“ startet um 19.30 Uhr, die Karten kosten 39 Euro.

Märchenhafter Anger und „Kunstschnee“ im Rechenzentrum

Die Evangelische Sterngemeinde veranstaltet am Sonntag von 11 bis 16 Uhr einen Adventsmarkt an der Sternkirche, Im Schäferfeld 1. Nach einem Gottesdienst um 10 Uhr will man gegen 13 Uhr gemeinsam Adventslieder singen, um 14.30 Uhr ist ein Marionettentheater mit dem Stück „Der Schuster Martin“ angekündigt und ab 15.30 Uhr wird zu Adventsmusik mit Viktoria Hartmann und Alex Paul eingeladen.

Wie hat einst die Kaiserfamilie im Neuen Palais das Weihnachtsfest gefeiert? Auf den Spuren von Wilhelm II. und seiner Familie in den Jahren von 1889 bis 1917 können sich Besucher der Führung „Kaiserliche Weihnachten“ durch das Neue Palais begeben, die an den Adventswochenenden auch um 12 Uhr angeboten wird. Für die Mittagstouren sind noch Restkarten für 12 Euro in den Besucherzentren der Schlösserstiftung erhältlich.

Auch im Winter wird angeheizt: Der Backofen Babelsberg auf dem Neuendorfer Anger wird am Sonntag, ab 14 Uhr angeschürt. Mit dem Bäckermeister Figahs werden Natursauerteigbrote und Blechkuchen gebacken - die dann an der Feuerschale und mit heißen Getränken sowie bei weihnachtlicher Stimmung auf dem „Märchenhaften Anger“ verzehrt werden können. Ab 16 Uhr werden in der Alten Neuendorfer Kirche Märchen aufgeführt, ab 17 Uhr tritt der A-Cappella-Chor Deliceight mit einem Weihnachtskonzert auf.

Die Kirche auf dem Neuendorfer Anger. © Andreas Klaer

Wie an den bisherigen Adventssonntagen ertönen Bläserklänge auch am 3. Advent zum traditionellen Potsdamer Adventsturmblasen. Um 17 Uhr spielen die Potsdamer Turmbläser auf dem Balkon der Humboldtstraße 4 neben dem Museum Barberini für das Publikum auf dem Alten Markt.

Das Weihnachtsdorf am Krongut legt eine ganz kurze Pause ein und hat am Samstag, dem 10. Dezember, geschlossen. Dafür ist der Budenzauber im Mustergut pünktlich zum dritten Advent am Sonntag von 12 bis 18 Uhr wieder geöffnet.

Im Künstlerhaus Rechenzentrum an der Breiten Straße wird am Adventssonntag „Kunstschnee“ gefeiert, ein Markt mit Angeboten lokaler und regionaler Künstler. Geöffnet ist von 15 bis 19 Uhr.

Ein Weihnachtsfest ohne das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach ist für viele wie ein Ostern ohne Eier. Am Sonntag werden im Gemeinderaum der Nikolaikirche um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr Auszüge aus dem Werk von der Neuen Potsdamer Hofkapelle aufgeführt. Im Garten des Bornstedter Gemeindehauses der Evangelischen Gemeinde, in der Ribbeckstraße 17, findet am Sonntag um 16 Uhr ein Adventsliedersingen statt. Der Eintritt ist frei. In der Evangelischen Kirche in Bornim, Potsdamer Straße, tritt am 3. Advent, um 17 Uhr der Chor der Städtischen Musikschule zu einem weihnachtlichen Konzert auf.

Es ist eine liebgewordene Tradition in der Adventszeit: Das Weihnachtskonzert des Potsdamer Männerchors. Am 3. Advent steht das Ensemble auf der Bühne des Nikolaisaals, Wilhelm-Staab-Straße. Begleitet werden die singenden Herren von der Combo des Landespolizeiorchesters Brandenburg und dem Kinder- und Jugendchor der Singakademie. Karten für das Konzert am 11. Dezember, 17 Uhr, kosten ab 10 Euro.

