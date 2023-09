Holz soll Beton ersetzen SPD kritisiert Pro Potsdam und Kommunalen Immobilienservice

Eigentlich war es ein zentrales Projekt von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Doch die Holzbauinitiative fiel wegen des klammen Haushalts dem Rotstift zum Opfer. Schubert zog die Initiative zurück. Ein Änderungsantrag Schuberts sieht nun vor, die Möglichkeiten für die Holzbauinitiative im Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2025/2026 zu prüfen.

So lange will die SPD-Fraktion nicht warten. In einem eigenen Änderungsantrag wird gefordert, dass bei allen kommunalen Auftraggebern „unverzüglich und ausschließlich“ Holz mit FSC- oder Naturland-Zertifikat, bevorzugt aus regionaler Herkunft, eingesetzt wird. Die vom Kommunalen Immobilienservice (KIS) und der Pro Potsdam formulierten Nachhaltigkeitsziele und verwendeten Zertifikate seien nicht präzise genug und würden nicht den Schutz der Wälder garantieren, heißt es im SPD-Antrag.

SPD-Fraktionschef Pete Heuer kritisierte, dass KIS und Pro Potsdam lediglich für 50 Prozent des Holzbedarfs bei Neubauten Zertifikate verlangten. KIS-Werkleiter Bernd Richter wies die Kritik zurück und warnte davor, den Antrag zu beschließen. Denn es gebe auf dem Markt nicht ausreichend Holz „zu vernünftigen Preisen“. Die von der SPD verlangten Zertifikate würden weniger als ein Prozent des Angebots ausmachen.

Auch die weiteren Forderungen im SPD-Antrag wies Richter zurück und nahm die Argumentation regelrecht auseinander. Mit dem geforderten Einsatz von Recycling-, Textil-, Carbon- oder CO₂-freiem Beton ließe sich kein Zement ersetzen, so Richter. Textil und Carbon würden anstelle von Stahl und Beton verwendet. Recyclingbeton sei nicht für tragende oder korrosionsanfällige Bereiche geeignet. „Und CO₂-freien Beton gibt es noch gar nicht“, sagte Richter.

Das ist ein typisch politisch-populistischer Antrag. Bernd Richter, KIS-Werkleiter

Bernd Richter, Werkleiter des Kommunalen Immobilienservice (KIS) in Potsdam. © Andreas Klaer

„Das ist ein typisch politisch-populistischer Antrag“, kritisierte Richter. Die SPD wolle „gleich alles“ auf einmal durchsetzen, solle sich stattdessen besser für geänderte Normen und Gesetze auf Landes- und Bundesebene einsetzen. Er spreche sich nicht gegen Holzbau aus, so Richter. „Wir machen als KIS Holzbau schon länger, als sie davon reden.“ Er lehne es aber ab, nur noch mit Holz zu bauen. „Das geht nicht.“

Pete Heuer pochte darauf, nur zertifiziertes Holz zu verwenden, um die Wälder nachhaltig zu schonen. „Beginnt jetzt die mangels ausreichender Holzvorräte fast schon zu erwartende Verweigerung gegenüber wirklich nachhaltigen Standards?“, fragte er nach Ende der Ausschusssitzung.

Die von Heuer für November geforderte und erwartete Holzbaukonferenz wird jedenfalls nicht stattfinden. Dafür stehe kein Geld zur Verfügung. Das habe ihm das Büro des Oberbürgermeisters mitgeteilt, sagte Richter.