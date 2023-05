Im Potsdamer Hauptbahnhof Bundespolizei fasst Handydiebe – und findet eine vermisste Jugendliche

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am frühen Freitagmorgen am Potsdamer Hauptbahnhof zwei Handydiebe gefasst – und zudem eine vermisst gemeldete Teenagerin in eine Eichrichtung für Jugendliche zurückgebracht. Wie die Behörde mitteilte, hatte ein 23-Jähriger zunächst ein junges Paar im Wartebereich des Hauptbahnhofes angesprochen und abgelenkt. Daraufhin schnappte sich sein 28 Jahre alter Komplize die auf einem Koffer abgelegten Mobiltelefone ihrer beiden Opfer.

Dann ergriffen die Diebe die Flucht, wurden aber wenig später gefasst. Denn Mitarbeiter der DB-Sicherheit hatten den Vorfall dank einer Videoüberwachungskamera bemerkt und die Bundespolizei alarmiert. Die beiden Männer wurden nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen.

Im Zuge der Maßnahmen stellten die Einsatzkräfte fest, dass die bestohlene 17-Jährige am 8. Mai vermisst gemeldet worden war. Die Bundespolizisten brachten sie daher in die Einrichtung für Jugendliche zurück, in der die Teenagerin untergebracht ist.