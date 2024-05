In Gegenverkehr geraten Betrunkene Kradfahrerin stößt in Potsdam mit zwei Autos zusammen

Eine betrunkene Kradfahrerin ist am Donnerstagabend in Potsdam mit zwei Autos kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, geriet die 47-Jährige in der Brandenburger Vorstadt in der Schopenhauer Straße mit ihrem Kleinkraftrad in den Gegenverkehr, nachdem sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte.

Nach dem Zusammenstoß mit den beiden Autos stürzte die Frau auf die Straße. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 47-Jährigen einen Wert von 2,11 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein der Frau und nahm eine Anzeige auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.