In Potsdam in die Gleise gefahren Unfall sorgte für Störungen im Nahverkehr

Eine Frau hat am früheren Mittwochmorgen in der Heinrich-Mann-Allee in der Teltower Vorstadt einen Unfall verursacht. Das gab die Polizei in einer Mitteilung bekannt. Demnach sei die 48-jährige Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf die Gleise der Straßenbahn geraten. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Bahnverkehr musste für etwa anderthalb Stunden unterbrochen werden. Ein Abschleppdienst kam und übernahm die Umsetzung des im Gleisbett stehenden Autos. Die Polizei Potsdam nahm anschließend eine entsprechende Unfallanzeige auf.