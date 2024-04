Kandidierende stellen sich vor Neuer Pfarrer für Potsdams Nikolaikirche gesucht

Die Nikolaikirchengemeinde ist wieder auf Pfarrerssuche: Pfarrerin Aline Seel, die seit 2020 neben Pfarrer Matthias Mieke dort tätig war, wechselt im Sommer zu Oberlin. Für die Nachfolge stellen sich nun drei Kandidierende jeweils mit Gottesdiensten, einem Impulsreferat und Gespräch vor, wie die Gemeinde mitteilte.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Den Auftakt macht am 28. April, 10 Uhr, Pfarrerin Katrin Rebiger, die bislang in Berlin-Moabit tätig ist. Am 5. Mai um 10 Uhr folgt Pfarrer Matthias Spikermann, derzeit Militärpfarrer am Evangelischen Militärpfarramt Potsdam. Am 2. Juni, 10 Uhr, ist Pfarrer Gregor Hohberg zu erleben. Er ist Mitinitiator des interreligiösen Projektes House of One in Berlin und Präsident der gleichnamigen Stiftung. Über die Besetzung der Pfarrstelle entscheidet der Gemeindekirchenrat spätestens Anfang Juli.