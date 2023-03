Karstadt-Krise Potsdamer Kaufhaus-Filiale bleibt erhalten

Die Potsdamer Filiale der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof bleibt nach Informationen des Tagesspiegel erhalten. Das Amtsgericht Essen hatte im Februar ein erneutes Insolvenzverfahren für den staatlich gestützten Handelsriesen eröffnet.

Nach Angaben des Gesamtbetriebsrats will der Konzern 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser mit rund 17.400 Beschäftigten schließen. Das teilten die Arbeitnehmervertreter des Unternehmens am Montag mit. Über 5000 Menschen drohe die Kündigung, hieß es weiter. Nach Tagesspiegel-Informationen steht auch die Filiale in Cottbus auf der Liste der Filialen, die geschlossen werden sollen.

Von dem Handelsriesen war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Der Aufsichtsrat des Konzerns sollte am Nachmittag zusammenkommen. Galeria Karstadt Kaufhof hatte Ende Oktober 2022 zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren Rettung in einem Schutzschirmverfahren gesucht.

Der Insolvenzverwalter hatte angekündigt, dass nur ein harter Kern an Kaufhäusern übrig bleiben werde. Auch das Potsdamer Kaufhaus gehörte zu den Schließungskandidaten. Einige Filialen könnten auch von Investoren übernommen und weiterbetrieben werden, hieß es seitens des Insolvenzverwalters.

Der Insolvenzplan sieht laut „Wirtschaftswoche“ auch eine Neuausrichtung im operativen Geschäft vor. Das Unternehmen soll sich demnach künftig stärker auf den Verkauf von Modeartikeln und weniger auf Spiel- oder Schreibwaren konzentrieren. Ein Modernisierungsplan für die Filialen sieht unter anderem „ein umfassendes Gastronomieangebot“ vor.

Schon vor zweieinhalb Jahren, als Karstadt vor der ersten Insolvenz stand, gehörte das Potsdamer Haus zunächst zu den Schließungskandidaten. Erst nach Verhandlungen mit dem damaligen Vermieter, das Stadtpalais gehörte zum Portfolio eines Londoner Immobilienfonds, und deutlichem Nachlass der Miethöhe war der Erhalt der Filiale gesichert.

Von einer Krise in die nächste

Die Warenhauskette schlittert seit Jahren von einer Krise in die nächste. Zuletzt hatten die behördlichen Auflagen in der Corona-Krise das Geschäft belastet, der Konzern griff nach Staatshilfen, dann litten die Filialen an der Zurückhaltung der Verbraucher nach dem russischen Überfall auf die Ukraine.

Zudem machten hausgemachte Probleme dem Konzern zu schaffen, der der milliardenschweren Signa-Holding des österreichischen Investors Rene Benko gehört, der Karstadt und Kaufhof zusammengeführt hatte. Vor zwei Jahren hatte Galeria Karstadt Kaufhof bereits im damaligen Insolvenzverfahren gut 40 von damals 172 Filialen geschlossen, wobei rund 5000 Mitarbeiter ihre Stellen verloren. (mit AFP/dpa/Reuters)

Zur Startseite