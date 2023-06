Kinoprämien in Brandenburg : Thalia in Potsdam erhält einen der fünf Hauptpreise

Insgesamt 1,5 Millionen Euro schüttete das Medienboard an ausgezeichnete Programmkinos in Brandenburg und Berlin aus. Filmtheater in Potsdam, Kleinmachnow, Werder (Havel) und Bad Belzig gehörten zu den Gewinnern.