Klimaschutzbeschluss in Potsdam Energieversorger EWP soll bis 2035 fossilfrei arbeiten

Wenige Monate vor der Kommunalwahl im Juni haben die Rathauskooperation und die Fraktion Die Andere einen Grundsatzbeschluss zum städtischen Klimaschutz gefasst. Im Stadtparlament setzten sie am Mittwochabend mit ihrer Mehrheit durch, dass das Rathaus die kommunale Stadtwerke-Tochter Energie und Wasser Potsdam (EWP) „in ihren Bemühungen zu unterstützen“ soll, die Strom- und Wärmeerzeugung im Stadtgebiet „bis 2035 sozial verträglich fossilfrei zu gestalten“. Weiter heißt es in dem Beschluss, dabei seien Investitionen in den Aus- und Aufbau der erneuerbaren Energien „zügig und konsequent umzusetzen“. Priorität müsse dabei die Nutzung der „vielseitigen geothermischen Potentiale Potsdams“ haben.