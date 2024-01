Potsdams Stadtverordnete entscheiden Bettensteuer, Anwohnerparken und die Villa Adlon

In ihrer ersten Sitzung des Jahres 2024 stehen auf der umfangreichen Tagesordnung von Potsdams Stadtverordneten die Bettensteuer und die Kosten für das Anwohnerparken, Bau- und Verkehrsthemen. Auch die Enthüllungen über rechtsextreme Treffen in der Villa Adlon in Neu-Fahrland sind mehrfach Thema.