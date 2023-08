Kommunalwahl 2024 Gewählt wird am 9. Juni

In Potsdam wird am 9. Juni 2024 über die neue Stadtverordnetenversammlung entschieden. Den Termin für die landesweiten Kommunalwahlen hat der Landeswahlleiter jetzt mitgeteilt. Gleichzeitig finden an dem Tag auch die Europawahlen statt. Außerdem wird im kommenden Jahr auch der Landtag neu gewählt: Der Termin dafür ist der 22. September 2024.

Die Stadtverordnetenversammlung gehören neben dem Oberbürgermeister, der separat gewählt wird, 54 Mitglieder an. Sie kommt in der Regel am ersten Mittwoch im Monat zur Sitzung zusammen und diskutiert und entscheidet unter anderem über Bebauungspläne, städtische Ausgaben oder Gebührenordnungen. Die Kommunalwahlen finden in Brandenburg alle fünf Jahre statt. Der Potsdamer Oberbürgermeister wird für acht Jahre gewählt. Der amtierende Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ist seit November 2018 im Amt.