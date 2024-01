Kosten für Schulessen und die Musikschule Mehr als 1200 Anträge in Potsdam unbearbeitet

Mehr als 1200 Anträge für Hilfen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) in Potsdam sind derzeit noch unbearbeitet. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion hervor. Das BuT ermöglicht Familien mit geringem Einkommen beispielsweise die Übernahmen der Kosten für das Schulessen, für Klassenfahrten oder die Musikschule.

Die Arbeitsabläufe in der Behörde seien zum 1. Dezember 2023 optimiert, zudem zwei zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen worden. Somit sollen eingehenden Erstanträge unverzüglich bearbeitet werden, teilt die Stadt mit. Prioritär würden Anträge auf Klassenfahrten und auf Lernförderung bearbeitet.

Seit Jahresbeginn sind die BuT-Antragsformulare auf dem Bürgerserviceportal der Stadt online abrufbar, müssen aber per Mail oder Post versendet werden.