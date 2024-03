Tagesspiegel Plus Kritik vom ADFC Potsdam : Stadt will keinen getrennten Radweg am Horstweg

Auf dem Horstweg in Potsdam herrscht Tempo 50, die Radfahrer fahren ungesichert daneben. Trotzdem will die Stadt keinen getrennten Radweg einrichten, sondern nur einen Schutzstreifen.