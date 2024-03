Leichenfund in Potsdam Einsatzkräfte bergen toten Mann aus der Nuthe

Gruseliger Fund am Sonntagnachmittag: Eine Frau hat am Wochenende in der Nuthe in Potsdam eine Leiche entdeckt. Wie die Polizeidirektion West am Montag mitteilte, handelte es sich um eine männliche Person. Die Identität des Toten ist noch unklar – ebenso die Todesumstände. Die Polizei nahm ein Todesermittlungsverfahren auf.

Die Zeugin hatte die Polizei den Angaben zufolge am Sonntag gegen 14 Uhr informiert. Beamte bargen den Körper mit Unterstützung von Feuerwehrleuten im Nuthepark im Bereich des Humboldtrings aus dem Wasser. Ein alarmierter Notarzt stellte den Tod des Mannes fest.