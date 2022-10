Linke will neuen Uferweg Verbindung zur Neustädter Havelbucht gefordert

Die Fraktion Die Linke fordert einen neuen Uferweg in der Potsdamer Innenstadt. Für die nächste Sitzung der Stadtverordneten im November hat sie dazu einen Antrag eingebracht. Damit soll der Oberbürgermeister beauftragt werden, umgehend eine konkrete Planung für einen Uferweg/ufernahen Weg in Auftrag zu geben, durch den die vorhandenen Uferwege vom Hafenbecken der Weissen Flotte am Hinzenberg mit den vorhandenen Uferwegen der Neustädter Havelbucht verbunden werden. Der bisherige Umweg über die Breite Straße würde so vermieden werden.

Für die Planung sollen die bereits vorhandenen Haushaltsmittel für das laufende Jahr verwendet werden. Weitere benötigte Mittel sollen in den Verwaltungsentwurf für den nächsten Haushalt eingestellt werden. Bei Verhandlungen und Verlängerungen von Pachtverträgen in diesem Areal soll der Auftrag aus dem Uferwegekonzept der Stadt berücksichtigt werden, heißt es in dem Antrag der Fraktion Die Linke. Die Stadtverordnetenversammlung solle im März 2023 über den Stand informiert werden.

Der Weg sei bereits im Juni 2008 von der Linksfraktion beantragt worden, so die Begründung. Im Juni 2018 habe die Stadtverordnetenversammlung einen erneuten Antrag dazu bestätigt. „Anfang 2022 ist es uns gelungen, Haushaltsmittel für dieses wichtige Anliegen einzustellen. Dennoch hängt die praktische Bearbeitung in der Luft.“ Seit Jahren gebe es bei diesem für viele Potsdamerinnen und Potsdamer wichtigen Anliegen keine greifbaren Fortschritte.

„Lückenschluss in zentraler Lage“

Eine Verbindung zu den attraktiven Uferwegen in der Stadtmitte sei von besonderer Bedeutung. „Dadurch entstehen naturnah nutzbare Wege abseits der extrem belasteten Breiten Straße.“ So komme diesem Lückenschluss in zentraler Lage eine besondere Bedeutung im System der Uferwege von Potsdam insgesamt zu. „Die zu schaffende Verbindung muss nicht zwingend immer an der Uferkante verlaufen.“

Bis durchgehende Uferwege in Potsdam entstehen, kann es wie berichtet auch mal etwas dauern: Kürzlich starteten die Bauarbeiten für ein wichtiges Teilstück auf dem Südufer der Havel in der Speicherstadt. Für zwei Millionen Euro soll ein 612 Meter langes Teilstück über das Gelände des Wasserwerks entstehen. Seit 2012 gab es Pläne für eine durchgängige Wegeführung entlang des Havelufers zwischen Babelsberger Park und Hermannswerder.

Zur Startseite