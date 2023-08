Makeln statt verkaufen Wie eine Potsdamer Firma Gebrauchtwagen vermittelt

Wer sein Auto verkaufen möchte, hat dafür zwei Möglichkeiten. Er gibt es in Zahlung bei einem Händler, wenn er dort ein neues Fahrzeug kauft, oder bietet es bei sogenannten Ankaufstationen unabhängig von einem Neukauf an. Die zweite Möglichkeit ist der private Verkauf über eine Anzeige in einer Zeitung oder auf einer Online-Plattform. Wer sich diesen Aufwand ersparen will, für den sind Franz Schönbeck und Max Gerlach von der Firma GS Automakler eine Alternative.