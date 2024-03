Mehr als 660 ehrenamtliche Einsätze im Vorjahr Freiwillige Feuerwehren in Potsdam sollen gestärkt werden

Sie sind für die Sicherheit in Potsdam unerlässlich - das zeigt die Auswertung der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren in Potsdam im Jahr 2023. 662 Mal rückten die ehrenamtlichen Brandbekämpfer der insgesamt 15 Einheiten im Stadtgebiet aus, hieß es am Freitagabend bei der Jahresdienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehren im Dorint Hotel.

Die 419 Männer und Frauen in der ehrenamtlichen Brandbekämpfung kamen bei ihrer Arbeit in den Freiwilligen Feuerwehren Potsdams auf mehr als 43.000 Stunden in Einsätzen, Übungen und Ausbildung.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) bezeichnete die Kameradinnen und Kameraden als „Rückgrat unserer Gefahrenabwehr und unverzichtbar für die tägliche Aufgabenerfüllung“ in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Potsdams Feuerwehr-Chef Ralf Krawinkel lobte die Leistungen der ehrenamtlichen Brandbekämpfer: „Alle Herausforderungen und Einsatzstellen konnten professionell und effektiv bewältigt werden. Die Freiwillige Feuerwehr ist für Potsdam einfach nicht zu ersetzen“, so Krawinkel. Die Feuerwehr werde in vielen Einsatzsituationen vor immer komplexere Herausforderungen gestellt, so Potsdams oberster Brandbekämpfer.

Vertreter der Stadt kündigten auf der Jahresdienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehren zudem an, die Infrastruktur bei den Brandbekämpfern der Stadt zu verbessern, und damit auch die Einsatzfähigkeit zu stärken. Dabei wurde auf den Neubau des Feuerwehrhauses in Uetz-Paaren und die Erweiterung der Feuer- und Rettungswache an der Holzmarktstraße verwiesen. Beide Investitionsmaßnahmen waren allerdings auch schon in der Vorjahresbilanz als Vorhaben genannt. Gleiches gilt für die geplante Feuerwache West, für deren Neubau es in den nächsten Jahren einen Bebauungsplan geben soll.