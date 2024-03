Mit WhatsApp-Masche Geld erbeutet Potsdamer Polizei fahndet mit Fotos nach Betrügern

Mit der sogenannten WhatsApp-Masche haben zwei Kriminelle von einem Senior aus Baden-Württemberg viel Geld erbeutet. Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizeiinspektion Potsdam nach den Tätern.

Wie die Polizei mitteilte, gab sich ein Betrüger in einer WhatsApp-Nachricht als Tochter des Mannes aus Dettenhausen (Landkreis Tübingen) aus und bat diesen, zwei vierstellige Geldbeträge auf ein Bankkonto zu überweisen. Die Nachricht wurde am 9. Januar 2023 versendet. Am selben Tag hoben Unbekannte in der Skalitzer Straße in Berlin gegen 16 Uhr von dem angegebenen Konto eine vierstellige Bargeldsumme ab. Die Bankkarte war dem Besitzer kurz zuvor in Potsdam gestohlen worden.

Eine Kamera hielt fest, wie zwei Männer das Geld abhoben. Die Bilder wurden nun nach einem Beschluss des Amtsgerichts öffentlich gemacht. Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben?

Die gesuchten Männer stehen im Verdacht, einen Mann aus Baden-Württemberg betrogen zu haben. © PD West/PD West

Hinweise zu dem Verdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Potsdam – unter Angabe der Fahndungsnummer (22-24) – unter der Telefonnummer (0331) 5508-0 entgegen. Zeugen können auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/hinweis nutzen.