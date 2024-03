Nach Aus für Wohnungen in Golm Unverständnis und Schuldzuweisungen

Die Absage des Brandenburger Landesumweltministeriums für ein Wohngebiet mit bis zu 1700 Wohnungen im Norden Golms schlägt in Potsdam weiter Wellen. Die Verwaltung tut sich schwer, den ablehnenden Bescheid zu verstehen. Potsdams Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos) äußerte am Donnerstagabend im Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität der Stadtverordneten deutliche Kritik. „Wir können das so nicht nachvollziehen.“ Das Rathaus sehe den Wohnungsbau als notwendig an.