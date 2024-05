Nach Bahn-Ausstieg aus Mobiagentur Fehlender Service für Schwerbehinderte am Hauptbahnhof Potsdam

Mit einer richtigen „Wut im Bauch“ ist Hartwig Ebert nach Hause gefahren – nach seinem Versuch, Zugfahrkarten und Platzreservierungen nach Hamburg am Potsdamer Hauptbahnhof zu kaufen. Der 84-jährige Potsdamer hat einen Begleitausweis für seine gleichaltrige schwerbehinderte Frau. Damit muss sie zwar ihre Fahrkarte bezahlen, er selbst als Begleitung darf aber kostenlos mit, auch die Sitzplatzreservierungen sind frei.

Gemeinsam wollten sie mit dem ICE nach Hamburg fahren und dafür am Potsdamer Hauptbahnhof die Tickets und die Sitzplätze organisieren. „Ahnungslos wie ich bin, bin ich zur Mobiagentur gegangen“, erzählt der Senior. „Da wurde mir eröffnet, dass sie keine Fahrkarten mehr verkaufen.“

Zu wenig Provision

Tatsächlich ist das seit Oktober der Fall. Die Deutsche Bahn hatte dem Verkehrsbetrieb Potsdam, der das Infobüro auf dem Bahnhof betreibt, deutlich schlechtere Konditionen für den Vertrieb der Fahrkarten für Fernzüge angeboten. Laut dem Verkehrsbetrieb wäre der Provisionssatz halbiert worden, was einen Rückgang der Provisionen um rund 100.000 Euro im Jahr bedeutet hätte. Damit sei die Wirtschaftlichkeit des Verkaufs nicht mehr gegeben gewesen. Die Bahn sei nicht kompromissbereit gewesen, so ein Sprecher im Herbst. Die Folge: Auf dem Potsdamer Hauptbahnhof können Tickets für den Fernverkehr nur noch an Automaten gekauft werden.

An den Bahnautomaten gibt es seit Januar keine Spartickets mehr. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

„Da gibt es aber keine Sparangebote“, sagt Hartwig Ebert zur Erklärung, warum er diese nicht nutzen wollte. Das ist tatsächlich seit 1. Januar dieses Jahres so. „Und der Automat kann auch den Begleitausweis nicht lesen.“ Ihm sei in der Folge empfohlen worden, nach Berlin zu fahren. Einem Flyer, der ihm schließlich in die Hand gefallen sei, habe er dann entnommen, dass sein Anliegen doch noch in Potsdam, nämlich am Bahnhof Griebnitzsee bei der Agentur Bahnland erledigt werden kann.

Hilfe am Griebnitzsee

Also ging es für den 84-Jährigen vom Hauptbahnhof zum Griebnitzsee, um dort sein Anliegen erneut vorzutragen. „Der Mitarbeiter kann aber auch keine Fahrkarten ausgeben, sondern macht das am Computer und schickt sie dann per E-Mail“, so der Potsdamer. Für ihn sei das in Ordnung, weil er digital fit sei, aber für viele ältere Menschen wäre das ein Problem, gibt er zu bedenken. Bahnland hinterlegt Tickets aber auch digital am Fahrtkartenautomaten oder sendet sie gegen einen Aufpreis per Post zu.

Wir führen derzeit keine Verhandlungen mit der DB, um den Verkauf der DB-Tickets wieder aufzunehmen. Stefan Klotz, Pressesprecher der Stadtwerke Potsdam

Eine andere Option, die Ebert hätte wählen können, von der er aber nichts wusste, wäre die Mobilitätsservicezentrale (MSZ) der Deutschen Bahn gewesen, die telefonisch, online oder per E-Mail erreicht werden kann. Hier können Tickets und Sitzplätze gebucht und bezahlt werden, auch von Inhabern von Schwerbehinderten- oder Begleitausweisen. Bei telefonischer Buchung ist die Zahlung per Lastschrift oder Kreditkarte möglich, Gutscheincodes können ebenfalls berücksichtigt werden. Online gibt es weitere Zahlarten. Die Unterlagen gibt es per E-Mail, postalisch oder am DB-Fahrkartenautomaten über eine hinterlegte Auftragsnummer.

Ringen um eine Lösung

Ob sich an der Situation am Potsdamer Bahnhof in absehbarer Zeit etwas ändern wird, ist offen. Stefan Klotz, Sprecher des für die Mobiagentur zuständigen Verkehrsbetriebs Potsdam, sagte den PNN auf Anfrage: „Wir führen derzeit keine Verhandlungen mit der DB, um den Verkauf der DB-Tickets wieder aufzunehmen.“ Es sei derzeit nicht geplant, die vorjährige Entscheidung, die auf der Basis einer Kosten-Nutzen-Betrachtung erfolgt sei, zu ändern.

Etwas optimistischer klingt die Antwort aus dem Potsdamer Rathaus. Dieses hatte im Herbst von den Stadtverordneten den Auftrag bekommen, sich für eine Lösung einzusetzen. Da die Verhandlungen und Gespräche ergebnislos verliefen, habe sich der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) erneut schriftlich an Alexander Kaczmarek, den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn, gewandt, so Sprecher Markus Klier. Kaczmarek habe mittlerweile zugesichert, mit dem Verkehrsbetrieb erneut das Gespräch zu suchen und zu prüfen, inwieweit ein Erwerb von Fahrausweisen der Deutschen Bahn durch den Verkehrsbetrieb gestaltet werden könnte.