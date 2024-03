Nach Bruch der Potsdamer Rathauskooperation Oberbürgermeister-Appell zur Einigung vorerst ohne Resonanz

Nachdem die Grünen die bisherige rot-grün-rote Rathauskooperation in Potsdam überraschend platzen lassen haben, hofft Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) doch noch auf ein Einlenken: „Die Kooperation hat in der Wahlperiode gemeinsam viel erreicht. In Zeiten von Krisen war sie ein Stabilitätsgarant. Es wäre wichtig, sich für die letzten drei Monate noch einmal zusammenzuraufen.“ Die Diskussionen zur angespannten Haushaltslage, die jetzt anstehen, benötigten „politische Stabilität“, sagte Schubert am Donnerstag auf Anfrage.