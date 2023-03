Nach drei Jahren Pause Tulpenfest in Potsdam kehrt zurück

Das Tulpenfest findet erstmals seit 2019 wieder statt: Laut dem Förderverein zur Pflege niederländischer Kultur in Potsdam e.V. soll es am 22. und 23. April im Holländischen Viertel veranstaltet werden. Geplant sind rund 150 Stände mit dem Fokus auf niederländisches Handwerk und kulinarische Spezialitäten, zudem werden verschiedene Musikgruppen auftreten. Vor Corona zog die Veranstaltung bis zu 20.000 Menschen an.

Ausgeführt wird das Tulpenfest vom der Event-Firma Coex, die seit vielen Jahren auch den Potsdamer Weihnachtsmarkt organisiert. Fine Emotion Events, das Unternehmen der Veranstaltungsmanagerin Alice Paul-Lunow, wird nicht an der Veranstaltung beteiligt sein. Dies sagte Johannes Haerkötter vom Förderverein auf Nachfrage der PNN.

Paul-Lunow war 2018 und 2019 als Veranstalterin des Tulpenfestes eingesprungen, weil die Veranstaltung zuvor abgesagt worden war. Daraufhin war ein öffentlicher Streit entbrannt: Der Förderverein kritisierte, dass Paul-Lunow den Namen des Tulpenfestes verwendet hatte, ohne sich vorher mit dem ursprünglichen Veranstalter Hans Göbel abgesprochen zu haben.

Viele traditionelle Aussteller hatten damals ihre Teilnahme abgesagt, es entbrannte sogar ein Rechtsstreit. 2020 sollte der Förderverein das Tulpenfest wieder ausrichten, doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung, ebenso wie 2021 und 2022.

Nun soll alles wieder so werden, wie früher, verspricht Haerkötter: „Die Veranstaltungen 2018 und 2019 waren ja eher zwei Jahrmärkte mit Tulpenständen, diesmal wird es wieder ein richtiges Tulpenfest.“ Das Tulpenfest gibt es seit über 20 Jahren, das erste Mal fand es in den 90er-Jahren statt.

