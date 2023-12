Nach Jahren der Diskussion Schafgraben im Potsdamer Westen erhält Beleuchtung

Seit Jahren haben Kommunalpolitiker immer wieder im Rathaus nachgefragt, wann der Weg zwischen dem früheren Kino Charlott an der Zeppelinstraße und dem Schafgraben endlich in der Nacht beleuchtet wird. Jetzt gibt es eine Antwort. Wie die kommunalen Stadtwerke auf PNN-Anfrage mitteilten, seien Planung, Lieferung und Bau einer Beleuchtung für den Fußweg bis Ende des ersten Quartals 2024 vorgesehen.

Bereits im vergangenen Bauausschuss war der Schafgraben Thema. Die Fraktion „Mitten in Potsdam“ hatte in einem Antrag gefordert, die Beleuchtung zur Chefsache des Oberbürgermeisters zu machen. Mobilitätsamtsleiter Thomas Schenke hatte daraufhin erklärt, dass es an Problemen mit oder bei der Stadtwerke-Tochter Stadtbeleuchtung liege, dass das Projekt noch nicht umgesetzt worden sei. Vor einem Jahr hatte es geheißen, das Projekt solle 2023 realisiert werden.

Darauf ging das kommunale Unternehmen nun nicht weiter ein. Das Vorhaben könne „nach Rücksprache“ mit dem Rathaus jetzt realisiert werden, sagte ein Stadtwerke-Sprecher. „Auf diesen Startschuss haben wir gewartet.“ Die ersten Anfragen rund um das Problem stammen aus dem Jahr 2011. Damals hieß es, der öffentlich nicht gewidmete Weg diene der Deutschen Bahn der Wartung der dortigen Bahnanlage.