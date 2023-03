Nach Schockanruf 87-jähriger Berliner in Potsdam um Tausende Euro betrogen

Ein Berliner ist in Potsdam von Betrügern um mehr als 10.000 Euro geprellt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 87-Jährige am Dienstagnachmittag von einem Schockanruf überrumpelt. Demnach spielte ein Unbekannter dem Mann vor, dass seine Tochter einen größeren Bargeldbetrag zahlen müsse, da sie einen schweren Unfall gehabt habe. Der Anrufer überzeugte den Mann in einem stundenlangen Gespräch, einen fünfstelligen Geldbetrag zu übergeben und in einem Taxi zu einem Restaurant in der Potsdamer Innenstadt zu fahren.

Das Telefonat wurde weder während der Fahrt noch in der Gaststätte unterbrochen. Einer Restaurantbesucherin kam dies merkwürdig vor. „Aus den Bruchstücken der Unterhaltung schöpfte sie den Verdacht, dass der Mann Opfer eines Betruges werden könnte“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Die Frau sprach den 87-Jährigen zwar an. Sie konnte ihn aber nicht davon abbringen, vor das Lokal zu gehen. Dort übergab der Berliner einem Unbekannten ein Beutel voller Geld.

Als der Mann ohne den Beutel zurück in die Gaststätte kam, alarmierte die Zeugin die Polizei. Die Fahndung der Einsatzkräfte blieb aber erfolglos. Der Bote, der das Geld an sich nahm, wurde nicht gefasst. Nach einer Befragung des Mannes war klar, dass er auf Betrüger hereingefallen war. Zudem hatten die Ermittler Kontakt zu seiner Tochter aufgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den Tätern laufen.

