Nach Sturz auf Langer Brücke Radfahrer in Potsdamer Krankenhaus gestorben

Neun Tage nach einem Unfall auf der Langen Brücke ist ein 67 Jahre alter Mann in Potsdam gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge war der Mann am 16. Juli gestürzt, nachdem er die Kontrolle über sein Fahrrad verloren hatte. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Der Radfahrer hatte sich Verletzungen am Kopf zugezogen. Nach einer ersten Untersuchung durch den Rettungsdienst kam er in ein Krankenhaus. Dort starb der Mann am Dienstag. Ob die Verletzungen auch die Todesursache sind, ist noch unklar. Möglicherweise lag auch ein schon vor dem Unfall bestehendes medizinisches Problem vor. Die Polizei ermittelt.