Nach Unfall unter Medikamenteneinfluss Potsdamer Polizei stoppt 81-jährigen Mercedesfahrer

Einen 81-jährigen, unter Medikamenteneinfluss stehenden Mercedesfahrer haben Polizisten am Samstag gegen 16.30 Uhr in der Charlottenstraße in Potsdams Innenstadt aus dem Verkehr gezogen. Ein Anrufer hatte die Polizei darüber informiert, dass der Mann offenkundig nicht mehr fahrtauglich sei.

Bei der Kontrolle wirkte der 81-Jährige laut Polizei sichtlich beeinträchtigt, er habe Medikamente genommen. Zudem fanden die Beamten an seinem Fahrzeug frische Unfallspuren. Diese wurden einem Unfall auf der B101 zugeordnet. Dem Mann wurde Blut entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.