Nach Vorwürfen gegen Schubert Potsdams Oberbürgermeister verschärft Regeln gegen Korruption im Rathaus

Angesichts der gegen Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) erhobenen Vorwürfe zur kostenlosen Nutzung von VIP-Tickets bei Potsdamer Sportvereinen verschärft der Rathauschef nun selbst die Regeln für die gesamte Verwaltungsspitze. In einem am Dienstag versendeten Schreiben von Schubert an die Beigeordnetenriege, das den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) vorliegt, heißt es in Bezug auf Einladungen zu Repräsentationsveranstaltungen, diese müssten nun allesamt vor der Zusage durch den Antikorruptionsbeauftragten der Landeshauptstadt geprüft werden.